Fant (15) ejakuliral v bazenu, 16 deklet zanosilo?!

Po spletu se je razširila vest, da je po neki zabavi za 15. rojstni dan, 16 deklet zanosilo. Vse naj bi nosile otroka nekega Tomija, ki da je ejakuliral v bazen. Mladina je menda dejala, da seksa ni bilo. Kako je torej mogoče, da so zanosile? Izkazalo pa se je še nekaj: gre za lažno vest, ki vsakih toliko časa vznikne in se pojavi v medijih.

Že leta 2016 so se novinarji morningnewsusa.com lotili primera in takoj ugotovili težavo, saj sperma lahko v topli vodi preživi le nekaj minut, ker pa bazenska voda vsebuje še številne preparate, ki skrbijo za njeno čistost, se njen življenjski cikel še bistveno prej konča. Opozorili so na količino sperme ob ejakulaciji, ki je tako majhna v ogromnem bazenu, da bi bil že čudež, če bi zanosilo eno dekle, saj že pri klasičnem spolnem odnosu brez zaščite še zdaleč ni nujno, da ženska zanosi. Da pa bi jih kar 16 brez penetracije ...