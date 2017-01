Erotična lutka je pregnala vlomilce

Karikaturist Derrick Thompson je neskončno hvaležen svoji zvesti Sheli Louise, 183 centimetrov visoki blondinki, ker je rešila njegovo prodajalno umetnin pred lopovi. Nedavno so sredi noči v njegov atelje vlomili neznanci, zagledali Shelo in se je tako prestrašili, da so jo nemudoma popihali na varno. Zgodba je toliko bolj zanimiva, ker dolgonoga svetlolaska ni človek, temveč umetelno izdelan erotični pripomoček, lutka, ki večino časa presedi na fotelju na sredini salona.



Derrick jo je kupil lani, da bi pozirala ob njegovih umetninah in privabila več strank v prodajalno. S to potezo je 42-letni možakar več kot zadovoljen. Pravi, da je Shela idealna prijateljica. Čeprav so jo lopovi pobrisali s 1200 evri, je Derrick prepričan, da bi bila škoda bistveno večja, če nje ne bi bilo v prodajalni. »Seveda lutka ni naredila prav veliko, ko so vlomili,« je dodal njegov asistent Paul Smith. »Očitno so se je prestrašili, ko so jo zagledali, in odšli.«



Odkar je Derrick Sheli odprl profil na facebooku, je postala prava mednarodna zvezdnica, ki ima prijatelje v Ameriki, Aziji in na Bližnjem vzhodu. Čeprav je bila lutka iz plastike in silikona izdelana z jasnim namenom, jo ima Derrick za manekenko in prijateljico, in ne za spolno občevanje. V resnici jo s Paulom spretno uporabljata za promoviranje njegove prodajalne Demuz Art v angleškem Tarringu. Zanimivo je, da so bili številni uporabniki spleta in njeni prijatelji na facebooku dolgo prepričani, da gre za pravo osebo. Ne nazadnje je narejena osupljivo natančno. »Številni spletni prijatelji se z njo pogovarjajo in jo celo tolažijo,« je začuden Paul. »Pogosto jim odgovorim hudomušno, na primer, pusti jo, saj je že poročena. Ali pa se predstavljam kot njen brat. Pogosto se sprašujem, kaj je z ljudmi narobe. Ali ne vidijo, da ni prava? Mogoče se le zafrkavajo ali pa gre za fetiš.«



Ime je lutki dala Derrickova punca Nina. Shela v avstralskem slengu pomeni ženska, priimek Louise pa ji je dal Derrick, ker ga je spominjala na dekle, s katero je hodil na fakulteto.