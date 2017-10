Eno leto je jedel samo pico. Kaj mislite, da se mu je zgodilo?

Vsak strokovnjak za zdravo prehrano bi nam znal povedati, da moramo z jedilnika najprej črtati hitro prehrano, če se želimo otresti odvečnih kilogramčkov. Očitno pa obstajajo posamezniki, za katere to ne velja. Brian Northrup je več kot eno leto vsak dan jedel pico. Mladenič iz New Jerseyja je ob tem celo izgubljal telesno težo, ves čas je na spletu objavljal svoj napredek. Po letu mastenja s pico je bil lažji za 2,5 kilograma in v vrhunski telesni kondiciji. »Sem majhen dečko, nikoli nisem bil dober športnik,« je pojasnil Brian. »Sem pa trdo delal. Vsakemu ustreza drugačna prehrana, osredotočiti se je treba na to, da zaužijemo vse, kar potrebuje naše telo.«

Mladenič iz New Jerseyja je med dieto na spletu objavljal svoj napredek.

Brian je ob pici od tri- do štirikrat na teden obiskal fitnes. Redno se je posvetoval tudi s svojim zasebnim zdravnikom, ki je nadzoroval njegovo raven holesterola in mineralov. Njegova slika je bila ves čas v mejah normale. Zadnji dan svojega podviga, ko je pico jedel že 367 dni, si je privoščil tri pice velikanke. Zanimivo je, da Brian ni prvi, ki se je otresel kilogramčkov z nezdravo prehrano. V začetku leta je neki moški izgubil 14,5 kilograma, potem ko je 100 dni jedel zgolj sladoled. No, pred tremi leti pa je učitelj naravoslovja shujšal za 17 kilogramov po 90 dnevih žvečenja hrane iz restavracij McDonald.