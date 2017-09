Eksorcist: Orkani in potresi so dokaz, da se bliža konec

Vse naravne katastrofe zadnjih mesecev in let, kot so orkani in potresi, so znak, da se približujemo koncu sveta. To ne bo konec sveta v dobesednem pomenu, a konec takega sveta, kot ga poznamo, je prepričan eden izmed najbolj prepoznavnih italijanskih eksorcistov Antonio Mattatelli.

»Naravni fenomeni nam dajejo jasne signale in znake, da se ne smemo zanašati na prihodnost in da smo pred koncem določenega obdobja,« je pojasnil. Mattatellijeva izjava o koncu sveta je v luči nedavnih naravnih katastrof, ki so prizadele tudi Italijo. Obilne padavine so povzročile hude poplave, v katerih je življenje izgubilo osem oseb. V istem tednu pa je Italijo stresel še hud potres.

Mattatelli pogosto daje izjave in opozarja na prisotnost hudiča. Verjame, da je prisoten na spletu in da lahko tudi na tak način obsede ljudi, še dodaja britanski Mirror. Poleg tega, da je veliko zla na spletu, trdi tudi, da je veliko zla v Severni Koreji.

»Za Kim Džong Unom gotovo stoji hudič. V Severni Koreji so prepovedane religije, tam obstaja le malikovanje voditelja, ki je zamenjal Boga,« je še dodal Mattatelli.