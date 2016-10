Drobna čivava Mami ima značaj pitbula

Največji pitbul na svetu, ki sliši na ime Hulk, je najboljši prijatelj z drobno čivavo, ki je kar 30-krat manjša od njega. Hulk je postal slaven, ko so se lani v medijih pojavile njegove fotografije, saj se ljudje niso mogli načuditi velikosti tega 82-kilogramskega kosmatinca. No, njegova prijateljica Mami pa tehta le nekaj več kot dva kilogramčka. Razlika v velikosti in moči pa ju nikakor ni ustavila med druženjem v pasji šoli v britanskem New Hampshiru.



Pasjerejca Marlon in Lisa Dark sta Mami kupila, da bi videla, ali se jo da natrenirati za psa čuvaja. Postopoma sta jo začela predstavljati tropu svojih svetovno znanih pitbulov, ko je bila stara le nekaj tednov, in od takrat je nepogrešljivi član družine. »Mami ima temperament pitbula,« je povedala 25-letna Lisa. »Prepričana je, da je veliki pes, v hiši si brez težav izbori svoje mesto. Po mojem med igro s Hulkom ni v nevarnosti. Zelo se zaveda njene velikosti, zato je z njo zelo nežen. Odlično se ujameta med igro.«



Hulk in Mami vsak dan skupaj spita, jesta in se preganjata po domu. »Za nekatere ljudi je nenavaden pogled na pitbula in čivavo, a meni se to ne zdi nič posebnega,« je povedal Marlon, ki je izkušen dreser. »Odlično se razumeta, ker sta bila tako vzgojena, imata pravila, ki se jih morata držati, postavljene imata meje in sta uravnotežena. Kadar psu v življenju vzpostaviš ravnotežje, je mogoče prav vse. Ona je član družine.« Marlon in Lisa vodita podjetje Dark Dynasty K9s, ki se osredotoča na treniranje elitnih psov čuvajev za policijo, zvezdnike in milijonarje z vsega sveta.