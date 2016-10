Drekce hrvaških oslov prodajajo kot spominke

Performer Hrvoje Cokarić in akademski slikar Vanja Pagar sta dobila enkratno poslovno zamisel. Prijatelja sta v ateljeju 47-letnega slikarja začela pakirati iztrebke dalmatinskih oslov. Točno to, gre za skrbno izbrane in posušene drekce, ki so nato položeni v lično embalažo in oplemeniteni z logotipom lokalne turistične organizacije. Res nadvse izviren spomin na Split in Dalmacijo!



Umetnika sta svoje spominke predstavila v okviru multimedijskega projekta Toward Europe, s katerim želijo dalmatinskega osla predstaviti kot pomembno nematerialno kulturno dobrino. Gradivo za umetniško izražanje Hrvoje in Vanja vsak dan dobivata od šestih radodarnih oslov splitskega živalskega vrta. »Promocijska cena je tri evre za kos, pripravila bova tudi luksuzne izdaje,« je zadovoljen 42-letni Cokarić. »Oslovi iztrebki se lahko uporabljajo kot spominek ali kot gnojilo. Glede na to, da je zelo nevtralno, je tudi zelo cenjeno. Z Vanjo



sva že večkrat prodajala ta spominek na najinih predstavah v Varaždinu, Omišu in Zadru. V Varaždinu sva jih prodala kar 35, in sicer po 20 kun za kos.« Oba umetnika sta zelo zadovoljna s komercialnim uspehom svojega projekta: »Med šestimi osli bi po proizvodnji surovine za spominke veljalo omeniti najmlajšega, poimenovanega po ruskem umetniku Kazimirju Maleviču. Ne morete vzeti prav vsakega drekca, temveč le tiste večje, bolj kompaktne in brez razpok.«



Kakce sušita vsaj teden dni, da nehajo smrdeti in postanejo nekoliko lažji in primerni za logotip in deklaracijo. Na dan jih lahko izdelata približno 100. »Svoj projekt sva predstavila lokalni turistični organizaciji, pa naju niso želeli podpreti,« je povedal Cokarić. No, veliko več zanimanja so pokazali v italijanskem Muzeju dreka, ki bi rad odkupil nekaj spominkov in jih razstavil.