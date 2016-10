Dolgodlaka šampionka navdušuje tudi v pokoju

Ima dolge črne kodre, ponosno sloko postavo in zapeljiv pogled – več kot idealno za zvezdništvo. Vendar Tea kljub temu ni model za bikinke, niti manekenka, temveč petletna temna afganistanska hrtinja, ki je zaradi svojega svilenega kožuha postala prava medijska senzacija. Pred časom se je lepotička pojavila na pasji razstavi v Sydneyju v Avstraliji, kjer je prejela številne nagrade. Kmalu zatem se je tekmovalno upokojila, a njene fotografije še kar krožijo po spletu, pritegnile so že več kot milijon ogledov. Najbolj priljubljen je posnetek, na katerem Tea sedi na klopi, njena neobičajno dolga dlaka pa leseni del klopi v celoti prekrije.



Njen lastnik Luke Kavanagh je bil zelo presenečen, ko je postala tako priljubljena na spletu, čeprav se je zavedal, da je psička preprosto prelepa, da bi jo skrival doma. »Tudi najini vsakodnevni sprehodi privlačijo množico ljudi. Ona se pretvarja, da je pozornost ne zanima, a ji je zagotovo všeč, je kot supermodel,« je ponosen Luke. »Večino ljudi privlačita njena svilena dlaka in ponosen pogled, takšna pač je.« Z lepoto si je prislužila donosno pogodbo z izdelovalcem hrane za pse Royal Canine, snemala pa je reklamo za pasji parfum znamke Harriot and Hounds.



Luke, ki je oče dveh otrok, je povedal, da k njemu redno prihajajo nove ponudbe, čeprav jo je upokojil. »Razlog za pokoj je v tem, da sem jo večino časa negoval in skrbel za njen videz in mi je začelo zmanjkovati časa za družino. Raje prebijem čas z družino kot služim s psom,« je razložil. »Doma je čisto drugačna kot na razstavah in tekmovanjih, je zelo ljubeča in nežna.«