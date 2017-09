Dolgih 27 let sam kopal ribnik

Indijska vasica Saja Pahad se je od nekdaj spopadala s sušo in strašanskim pomanjkanjem vode. Na voljo so imeli le dva vodnjaka, ki sta bila dovolj za živino, polj pa nikakor niso mogli zalivati. Večkrat so prosili za pomoč oblasti, a ni bilo odziva. Takrat 15-letni Šjam Lal je uvidel, da si lahko pomagajo sami. Ob bližnjem gozdiču je našel primeren prostor in začel kopati velikansko zbirališče deževnice za vso vas. Ko je svoje načrte razkril sovaščanom, mu nihče ni želel pomagati, celo zasmehovali so ga. Pa je pograbil lopato in sam kopal dolgih 27 let. Danes 42-letni Šjam velja za junaka in velikega rešitelja svoje skupnosti. Nekoč drobna luknja ima površino 4000 kvadratnih metrov, globoka je 4,5 metra.

Šele ko je novica o njegovem podvigu prišla v medije, so mu politiki ponudili 150 evrov.

»Nihče mi ni pomagal, ne oblast ne vaščani,« se je pridušal. Šele nedavno, ko je novica o njegovem podvigu prišla v medije, so mu lokalni politiki ponudili nagrado 150 evrov in pomoč pri nadaljnjem delu. »Šele zdaj smo izvedeli za njegovo delo. Nameravam ga obiskati in mu ponuditi vso razpoložljivo pomoč,« je izjavil politik Narendra Dugal. No, nekoč vzvišeni vaščani nimajo več zadržkov in uporabljajo vodo iz ribnika.