Do ušes se je zaljubil v Ukrajinko, ji pošiljal denar, na letališču pa šok

Britanec Colin Orr je preko spletne strani spoznal 32-letno Olgo Marčenko in vzdrževal vezo na daljavo.

Lepa Ukrajinka Olga ga je povsem omrežila, izmenjala sta 800 sporočil, na tisoče sms-ov in se velikokrat pogovarjala po telefonu. 40-letni Britanec je Olgi večkrat poslal denar, ki naj bi ga potrebovala za življenje s hčerko. Po nekaj mesecih mu je priznala, da bi rada živela z njim v Edinburghu. On ji je takoj poslal denar, da bi le čimprej prišla iz Luganska k njemu.

Njo in njeno hčer je čakal na letališču, imel je natančen opis, kako bosta oblečeni, a z letala ju ni bilo. Ker se je prestrašil, da se jima je kaj zgodilo, je to prijavil policiji, piše Večernji list. No policija mu je razkrila, da imena s tem imenom in priimkom stanuje izven Velike Britanije in da ni izginila.

Colin je po tem sprevidel, kakšno prevaro je doživel. Olgi je nakazal okoli 1600 funtov (1800 evrov)… Vse za ljubezen, ki je bila zgolj prevara in kraja.