Detektivka lovi nezveste može

Zadnjih 15 let je strah in trepet kitajskih ljubic detektivka Zhang Yufen. V tem času je zalotila na ducate nezvestih mož in jih soočila z njihovimi prevaranimi ženami. Pravi, da je skrivnost njenega uspeha v tem, da je bila tudi sama nekoč žrtev nezvestobe. V 90. letih je njen mož delal v neki pisarni v mestu Xian. Lepega dne je povedal, da je spoznal drugo žensko, izpraznil njun skupni bančni račun in izginil. Bila je popolnoma uničena, teden dni je jokala, nato pa se je odločila, da bo zbrala dokaze o moževi nezvestobi in jo razkrila. Pet let mu je sledila, vsakič, ko je ugotovil, da ga nadzoruje, se je preselil. Do leta 2007 je zbrala dovolj dokazov, da je lahko na sodišču uradno zahtevala ločitev in finančno odškodnino.



Tepli ljubice



Med pregonom moža je k njej stopila neka druga ženska in ji povedala, da zet vara njeno hčerko, ki je zaradi tega poskušala storiti samomor. Zhang se je odločila, da ji bo pomagala, a se je medtem nesrečna hči že ubila. Vprašala je, zakaj zeta ne toži, pa ji je povedala, da nima dovolj dokazov. Podobne težave je imelo veliko poročenih žensk, zato je s skupino prijateljic odprla Detektivsko agencijo Feniks. Strankam je zaračunala le osnovne stroške in jim pomagala pridobiti dokaze ter se maščevati ljubicam. Kmalu so se v kitajskih medijih začeli pojavljati članki o pretepanju ljubic v javnosti, policija pa se ni želela vmešavati v družinske zadeve in zato ni posredovala. »Prvo moje posredovanje je bilo, ko smo sredi ulice pretepli žensko, tako da smo ustavili promet. Veliko ljudi je stalo ob cesti in gledalo,« se spominja Zhangova. Ob prihodu policije so povedale, da je napadena ženska zapeljala tujega moža. »Policist mi je rekel, da ni ničesar videl. Ko sem to slišala, sem vedela, da ne počnemo ničesar narobe. Tako smo nadaljevali pretepanje ljubic. Moram reči, da prav pogrešam dobre stare čase.«



Danes pretepanje ljubic ni več tako varno opravilo, saj je policija pod pritiskom javnosti začela posredovati. Zhang to odločitev obžaluje, ker naj bi bili javno pretepanje in sramotenje ljubic zelo blagodejni za prevarane žene. »Tiste, ki ljubic ne pretepejo, lahko zbolijo za rakom na požiralniku, jajčnikih in pljučih,« je prepričana Zhang, ki pri 59 letih vodi organizacijo Zavezništvo proti ljubicam. Pri njih se lahko oglasijo prevarane žene in najdejo pomoč ter oporo. Na Kitajskem naj bi bile ljubice statusni simbol, zato si lahko Zhang obeta še veliko posla.



Najbolj nezvesti so državni uradniki



Nezvestim možem navadno sledi peš, se skriva za drevesi in prometnimi znaki ter tako zbira dokaze. Neredko med zasledovanjem uporabi tudi taksi. V večini primerov zbere potrebne dokaze, vendar zaradi koruptivnega kitajskega sodnega sistema prevarane žene ne morejo dokazati moževih skokov čez plot. Zhang so na sodišču večkrat zavrnili brezhibne dokaze, ker so sodniki na strani možev. Zaradi silne ekonomske rasti, ki jo je Kitajska doživela v devetdesetih letih, je postala nezvestoba eden od največjih problemov te azijske velikanke. Najbolj nezvesti naj bi bili prav državni uradniki. Zhang je vprašala svojega moža, zakaj je obrnil hrbet 16 letom zakona. »Vsi v našem davčnem uradu so imeli ljubico, zato sem jo preprosto moral imeti tudi jaz.« Detektivki so že večkrat grozili z aretacijami in nasiljem, a ni popustila. Svoje poslanstvo in poslanstvo svoje organizacije jemlje preveč resno, da bi odnehala. Hkrati se zaveda, da je ena od redkih, na katere se lahko obrnejo nesrečne ženske.