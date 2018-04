Živi med več kot 10.000 spominki

AFP Najprej je s kraljevimi spominki napolnila eno sobo, hitro jih je bila polna vsa hiša. FOTO: AFP

AFP Da je Londončanka velika oboževalka kraljeve družine, je jasno že pred vhodom. FOTO: AFP

40 let je Margaret že zbirateljica.

Vsi niso navdušeni

Na spletni strani, kjer lahko popotniki svoja mnenja o destinacijah delijo z drugimi, hiša Margaret Tyler, imenovana Heritage House (hiša dediščine) ni najbolj priljubljena. Od treh komentarjev je pozitiven zgolj eden, preostala dva prostore opisujeta kot zatohle, prašne in polne navlake.

Da je Londončankavelika oboževalka britanske kraljeve družine, je jasno, preden človek sploh vstopi v njeno hišo. Že pred vhodnimi vrati ima 74-letnica postavljene figure kraljice. in kraljevega stražarja, pročelje pa je okrašeno z rdečimi, belimi in modrimi zastavicami. V notranjosti hiše je težko kam stopiti ali sesti, saj so vsi prostori od tal do stropa napolnjeni z raznimi kraljevimi spominki, Margaret pa bo kmalu morala najti dodaten prostor, saj sta pred njo pestra pomlad in veliko dogajanja na britanskem dvoru. Najprej bo na svet prijokal tretji otrok princain vojvodinje Cambriške, nato je na vrsti poroka leta, ko si bosta večno zvestobo obljubila princin. Jeseni se bo poročila še princesavmes bo rodila kraljičina vnukinjaSpominke Londončanka zbira že štiri desetletja, v tem času se je nabralo že prek 10.000 skodelic, knjig, plakatov, straniščnih školjk, figuric, krožničkov, kuhinjskih krp, podob Williama, Harryja in Kate v naravni velikosti in še in še. »Ne morem si pomagati,« je v smehu povedala Tylerjeva, ko so jo vprašali, zakaj tako strastno zbira vse, kar je kraljevega. V njeni zbirki lahko uživajo tudi drugi, saj je svoj dom spremenila v prenočišče z zajtrkom, mnogi pa mislijo, da je za njenimi vrati kar muzej. Vse skupaj se je začelo po rojstvu njenih štirih otrok. »Takrat sem začela zbirati vse mogoče in eno od sob v pritličju smo poimenovali kar kraljeva soba. Tam so bili te vrste spominki. Otrokom je bil vstop prepovedan, a tako in tako jih ni pretirano zanimalo. Ko so otroci odšli od doma, je v hiši nastalo več prostora in s pridom sem ga izkoristila za širitev zbirke,« je dodala 74-letnica, ki ima v hiši sobo, posvečeno zgolj princesi, najbolj ponosna pa je na fotografijo Diane, na kateri pozira z mladima Williamom in Harryjem.Preden je Kate rodila, je upokojenka kar 11 dni kampirala pred bolnišnično stavbo. Upa tudi, da bo med majsko poroko med tistimi, ki bodo smeli na dvorišče cerkve, kjer se bosta vzela Harry in Meghan. »Izvedela bom šele konec aprila. Do takrat ne bom mogla spati,« se zasmeje.