Ženo zakopal v kravji gnoj

Mož jo je prekril z iztrebki.

BULANDSHAHR – Indijske oblasti proučujejo bizarno smrt 35-letneiz Utar Pradeša, ki je izgubila življenje v kupu kravjih iztrebkov. Nesrečnica je odšla nabirat dračje za kuhanje, ko jo je v roko ugriznila kača. V bolečinah je stekla domov in se potožila možu. Ta ni omahoval in je nemudoma navezal stike z lokalnim zdravilcem. Samooklicani šepetalec kačam po imenuje možu svetoval, naj mater petih otrok prekrijejo s kravjimi iztrebki, saj naj bi to iz njenega telesa odstranilo strup.Pred njihovo hišo v podeželskem Bulandshahru se je zbralo na ducate ljudi, ki so radovedno opazovali, kako je svojo ženo prekril z iztrebki in medtem momljal mantre. Po 75 minutah je fekalije odstranil in žena je bila mrtva. Nesrečnica se je zadušila. »Poskušali smo ji pomagati z zdravili, okoli roke sem ji zavezal vrv, pa ni nič pomagalo. Nato nama je svetoval, da jo prekrijem s kravjim gnojem, to sem naredil. Zagotavljal mi je, da bo pomagalo, pustil sem jo pokrito 75 minut,« se je pozneje potožil Mukeš. »Nisem si mislil, da bo umrla, resnično sem verjel, da bo preživela, pa ni delovalo. Nisem si mislil, da se bo tako končalo.«Zdravilec je pojasnil, da slovi po zdravljenju živalskih ugrizov. »Po mojem jo je kobra, je pa res, da je umrla, ker je bila pokopana.« Vraževernost je velik problem v Indiji, najpogosteje je posledica neizobraženosti podeželskih populacij. Vsaka regija ima svoja vraževerja, nekatera so stara več stoletij in veljajo za del tradicije. Prav zaradi tega pogosto novi zakoni, ki naj bi nadzorovali določena področja, naletijo na krčevit odpor.