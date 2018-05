Želela se je znebiti taščine šare in našla bogastvo

Dragoceno najdbo je izdajala že škatlica.

48.000

evrov je dobila za diamantni prstan.

Pred časom se je neimenovana ženska odločila podariti dva taščina prstana dobrodelni organizaciji. Šlo je za Cartierjev prstan s štirikaratnim diamantom in prstan z modrim safirjem, a je bila ženska prepričana, da sta ponaredka. Tik preden bi se ločila od nakita, se je odločila posvetovati s predstavnikom avkcijske hiše. »Takoj sem prepoznal Cartierjevo škatlico,« se spominja Gareth.»Če ne bi bilo mene, bi dragoceni prstan odkril nekdo drug v prodajalni dobrodelne organizacije.« Na tem mestu ni treba poudarjati, da se ženska s taščo ni najbolje razumela in se je želela čim hitreje otresti njene navlake. No, na koncu so oba prstana prodali na dražbi in prinesla sta ji kar 81.000 evrov, kar ni mačji kašelj. »Ko sem ji povedal, koliko sta vredna prstana, ji je vzelo sapo. Dobro sem se počutil, ker sem jo lahko razveselil z dobro novico. To je bil vrhunec moje kariere, resnično neverjetno doživetje.« Diamantni prstan so prodali za več kot 48.000 evrov, safirnega pa za 33.000. Slednjega je kupil moški, ki se je dražbe osebno udeležil in prstan pozneje podaril svoji ženi.