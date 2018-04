Zdravnik ubil žensko s kokainom na penisu

Š REX/SHUTTERSTOCK Zadrogiral jo je na svojem domu v Halberstadtu. FOTO: Fb Š Rex/shutterstock

38-letnica je drogo zaužila med oralnim seksom.

HALBERSTADT – Osemintridesetletnica je 20. februarja omedlela na domu uglednega zdravnika dr.in pozneje umrla. Sumijo, da je krivec tragedije Niederbicher, ker si je na penis nanesel kokain, nesrečnica pa je to drogo nevede zaužila med oralnim spolnim odnosom. Zaradi tega so so pojavili usodni zdravstveni zapleti. Zdravnik naj bi tako omamil še tri ženske, ki pa niso imele trajnejših posledic. Vsi spolni odnosi pa so bili soglasni.Policija je razkrila, da je bil 42-letni lepotni kirurg zaposlen v bolnišnici Ameos, a je operiral po vsej državi, zato sumijo, da je omamil še veliko več žensk. Zdravnikovi sodelavci so vedeli, da je bil redni uporabnik spletne strani za zmenke, kjer je iskal ženske za spolne odnose. Tako je spoznal tudi 38-letnico, ki je izgubila zavest na njegovem domu, ki je blizu klinike, zato so jo bliskovito odpeljali z rešilcem na zdravljenje, vendar je kljub temu umrla kmalu po sprejemu.Zdravnik Niederbicher je osumljen povzročitve smrti iz malomarnosti. Generalni tožilecje pojasnil: »Vse žrtve, ki smo jih do zdaj zaslišali, so povedale, da jim je na srečanjih z njim postalo slabo. Vse so kazale reakcije zaradi uživanja narkotikov.« Vse pa so potrdile, da so ga prostovoljno oralno zadovoljevale. Osumljenec ni priprt, temveč se zdravi na kliniki za odvajanje.