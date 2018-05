Zavod objavil oglas, iščejo razgaljene čistilke

Kot že neštetokrat v preteklosti, je zavod za zaposlovanje v Veliki Britaniji Universal Jobmatch na svoji spletni strani objavil šokanten oglas. Tokrat iščejo čistilke, ki so lahko oblečene, le v seksi spodnjem perilu ali povsem nage.



Agencija Fantasy Cleans prek oglasa išče živahne, zgovorne, prijazne ženske in moške, starejše od 21 let, vseh oblik, velikosti in narodnosti, je med drugim zapisano v oglasu, ki čistilke in čistilce opogumlja z noro urno postavko – 55 evrov.



V oglasu je zapisano še, naj se tisti, ki bodo zbrali pogum, opremijo z nasmehom, dobro voljo in gumijastimi rokavicami, še poroča spletni portal Mirror.