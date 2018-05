Zapustila ga je zaradi njegovega očeta

Ljubezen ne pozna meja, kar je na svoji koži izkusila tudi zdaj 27-letna Jamie-Rae Robertson. Njen tedanji ljubimec jo je predstavil očetu Andyju (49) in takrat so med njima preskočile iskrice. »Andyjev sin je bil krasen, toda ni nama bilo usojeno. Andy je bil v razmerju, jaz pa sem bila z njegovim sinom, toda ves čas sem vedela, da nama je usojeno, da sva skupaj.« Tudi Andy je čutil isto, vendar se ni želel spuščati v razmerje s toliko mlajšo žensko. »Bil je tabu, bilo je prepovedano, zapleteno in želel sem si, da bi ostala prijatelja,« je priznal.

Hčer ima tako z očetom kot tudi s sinom

Na koncu je Jamie-Rae zapustila sina in njegovemu očetu priznala, kaj čuti do njega. Toda s sinom je že zanosila in rodila hčer Maisie, ki je danes stara tri leta. Andy se je v tem času razšel s partnerico, nato pa je ljubezen med njima vzplamtela. Andy je priznal, da se je bal, kako se bo na njuno razmerje odzval njegov sin. Pravita, da je bil razumevajoč. Pred kratkim je Andyju rodila hčer Maddy, Zdaj pa načrtujeta še poroko.