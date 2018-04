Začela sta oralno, končala pa na policiji

DUNDEE – Kakšno je vaše mnenje o seksu v javnosti? Mnogi so za, a pod pogojem, da jih nihče ne vidi. Frank Watt in Cheryl Johnstone pa s tem, da sta opažena med akcijo, nimata težav. Lanskega novembra so ju s spuščenimi hlačami malo pred 15. uro ujeli pod mostom Tay Road.



Nadzornik videonadzornega sistema pripoveduje, da je zagledal žensko, ki je oralno zadovoljevala moškega. Ukazal jima je, naj nehata, a ko se je vrnil do kontrolne sobe, se je njuna akcija stopnjevala. Kar 35 minut sta se javno predajala mesenim užitkom in mimoidočim kazala svoje genitalije. Šele ko je do njiju prišla policija, sta si jih pokrila.



Watta so oglobili za več kot 300 evrov, Johnstonovo pa za dobrih 135. On je plačal več še zaradi posedovanje marihuane. Na sodišču sta krivdo priznala, zaradi dejanja pa sta pristala na seznamu spolnih prestopnikov, s katerega so ju menda zdaj že izbrisali.