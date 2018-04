Za 40 metrov prestavili hišo

Hišo so preprosto vlekli.

Leta 2014 je Kitajeciz kraja Zhouxi, provinca Jianxi, končal trinadstropno družinsko hišo. A je usoda hotela, da je v njej z družino živel le leto dni, ko so ga lokalne oblasti obvestile, da je hiša sredi zemljišča, kjer bo potekala nova cesta, zato jo bo treba porušiti. Država mu je sicer ponudila odškodnino, vendar je možakar več let gradil svoj popolni dom in zanj porabil 130.000 evrov. Preprosto ni želel, da bi ga porušili. Po nasvetu prijatelja je navezal stike s podjetjem, ki se ukvarja s prestavljanjem hiš na kratke razdalje. Država mu je obljubila 52.000 evrov odškodnine, če jo prestavi. »Ne glede na vse, tudi če me bo selitev stala več, se bo splačalo. Veliko časa bom privarčeval, ker mi ne bo treba graditi nove hiše,« je povedal Gao.Septembra lani so pljunili v roke, prišlo je podjetje, hišo odstranilo s temeljev, hkrati pa so že pripravili zemljišče za zapleteno selitev stavbe. Čeprav 40 metrov ni slišati prav veliko, so morali na tej razdalji premikati 1000-tonsko trinadstropno stavbo. Vse skupaj je trajalo mesec in pol, porabili pa so 1000 lesenih podpornikov, po katerih so hišo vlekli z vrvmi in škripčevjem.Na koncu je Gao odštel 43.000 evrov za selitev in obnovitev spodnjega nadstropja, ki se je med selitvijo poškodovalo, in celo nekaj zaslužil, vendar so poznavalci v dvomih, ali je hiša še vedno varna. Po njihovem je celotna struktura utrpela prevelike poškodbe. No, Gao pravi, da po treh mesecih še ni nastala nobena razpoka. Še več, tokrat so jo postavili na trše temelje, zato je odpornejša. Uspeh njegovega podviga je spodbudil soseda, ki bo prav tako moral v kratkem za 120 metrov prestaviti hišo, ki jo je zgradil leta 2016.