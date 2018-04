Vsem na očeh oralno zadovoljevala moškega,  znorela je, ko so ju prekinili

Neverjetni prizori so se dogajal na potniškem vlaku v Berlinu, potem ko so potniki prosili razvnet par, da nehata z oralnim seksom.



neka ženska (36) je zadovoljevala svojega 38-letnega partnerja v berlinskem vlaku v nedeljo zjutraj in to pred očmi potnikov, vključno otrok. Prva ji je namignila naj odneha neka 18-letnica, na kar jo je 38-letnica napadla ter z roko udarila po glavi. Podobno e poskušal 19-letnik, a naletel na isti odpor in udarec, potem so potniki družno ustavili ponorelo žensko. Eden izmed potnikov je potegnil ročno zavoro za zaustavitev vlaka. Par je pobegnil, a sta kmalu prišla v roke policiji, piše Daily Mail.