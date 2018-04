Vremenoslovec znorel: Sem jaz kriv za slabo vreme?

Napovedovanje vremena ni najbolj hvaležna stvar. Ljudje vselej pričakujejo dobre napovedi, zato se je 'snel film' vremenoslovcuV studiu njegove televizije Fox17 so ves čas nergali zaradi napovedi slabega vremena. Vsega skupaj je imel dovolj in je v oddaji v živo eksplodiral: »Ves čas mi težite, pihate in sopihate, ko napovedujem vreme. Ves čas. Potem pa pričakujete, da sem dobre volje. Ne morem! Naj vsaj enkrat vidim vaše navdušenje,« je začel.Iz studia so mu odgovorili, da ne morejo biti navdušeni, saj ima ves čas slabe novice. To pa je bila kaplja čez rob. Kolegi so se mu začeli smejati, on pa je preostanek oddaje pokazal ves svoj sarkazem … Posnetek je hitro obšel svetovni splet.