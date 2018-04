VIDEO: Zvezda tujih medijev: Slovenec, ki je potoval v prihodnost

Potovanje v prihodnost ali preteklost je nekaj, kar poznamo iz filmov in knjig, da bi to v resnici doživeli pa le sanjamo, le možakar z imenomtrdi, da je to dejansko storil.Kot piše The Independent, Slovenec David trdi, da je potoval v 45. stoletje. Torej nekam v obdobje med letom 4001 in 5000. Možakar razlaga, da ga navdušuje Nikola Tesla, za Apex TV pa je spregovoril o svojih avanturah v času in vesolju.V pogovoru za omenjeno televizijo razlaga, da je svoj »časovni stroj« začel delati pred osmimi leti in v tem času srečal precej potnikov skozi čas, ki so mu pomagali pri konstrukciji.Po pisanju Independetnta je po dolgotrajnem postopku le naredil svoj časovni stroj, ki izgleda bolj kot računalniški trdi disk…