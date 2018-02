Izvajanje joge je sproščujoče, vendar ne v vseh pogojih. No, tega mnenja ne delita mladi Rusinji Yulia in Ekaterina, ki sta se domislili prav posebnega načina vadbe, in sicer joge pri –41 stopinjah Celzija.

Svojo vadbo na prostem in v hudem mrazu sta tudi posneli in posnetek objavili na spletu, ob tem pa sta še povedali: »Navajeni sva takega mraza. To ni nič neobičajnega za naju.«