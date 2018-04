Alicia Amira je doma iz Danske. FOTO: Youtube

je doma iz Danske. Stara je 27 let in njene sanje od nekdaj so postati čim bolj seksi. Za uresničitev tako globokih ambicij posega po botoksu ter povečavi prsi, bokov in ustnic.Njen lepotni ideal so plavolaske z velikim oprsjem, umetnimi nohti, velikimi ustnicami in poudarjeno naličene. Alicia ob tem dodaja, da ima najraje od vsega moške in nastope v filmih za odrasle.