VIDEO: Učenec v učilnico z nožem, ker mu je dal neopravičeno

Ljubljano preplavili plakati z očitnimi napakami

LJUBLJANA – V začetku marca se je v Ljubljani pojavilo šest oranžnih plakatov, ki so pritegnili pozornost mimoidočih zaradi očitnih jezikovnih napak. Te so nato domiselno, igrivo in ustvarjalno popravili in poslikali študenti akademije za likovno umetnost in oblikovanje. Plakati so bili del projekta Pazi na jezik, ki je nastal leta 2013 v Rotaract klubu Ljubljana. Njegov namen je na