VIDEO: Stal na mostu in hotel skočiti, takole pa je ukrepala policija

Trinajst tovornjakov s polpriklopniki je parkiralo pod nadvoz na avtocesti v okolici ameriškega mesta Detroit. Čemu? Neki moški je grozil, da bo skočil z mostu.Policija je po prijavi zaprla obe strani avtoceste in ustavila velike tovornjake ter jih postavila pod most, da bi preprečila skok in smrt možakarja. »Tri ure smo prosili moškega, naj ne skoči, in bili uspešni. Pri tem so nam pomagali vozniki tovornjakov,« ja za CNN povedal policijski predstavnikNovica in posnetek nenavadnih pogajanj sta se hitro razširila po svetovnem spletu.