VIDEO: Priznal je: njegovi otroci so bila laž

Obilno sneženje zajelo državo, Arso izdal opozorilo

LJUBLJANA – Po izjemno toplem in suhem januarju so Slovenijo zajele padavine. Po vsej državi že močno sneži. Meja sneženja se bo v notranjosti Slovenije zjutraj in dopoldne od severa postopno spustila do nižin. Tudi jutri bo snežilo Zapihal bo severovzhodni veter, na Primorskem sprva večinoma šibka burja, ki se bo v noči na soboto okrepila. Temperature bodo