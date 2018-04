VIDEO: Orgije so se šli z mladimi puncami

Orgije na Tajskem. FOTO: Youtube

Razvratneže izpustili

Iz Tajske poročajo o veliki policijski akciji v kateri so prijeli 18 moških, večinoma iz Evrope in ZDA. Ujeli so jih pri orgijah v nekem hotelu v Pattayi, kjer so se zabavali z mladimi Tajkami. Objavili so dramatične posnetke policijske akcije v hotelu, kjer so gosti plačevali okrog 50 evrov, da so lahko sodelovali v spolnem razvratu, poročal The Mirror.Vse moške so po zaslišanju izpustili, lastnika hotela pa pridržali zaradi nelegalnega vodenja hotela in zato, ker je oddajal prostor za orgije. Tajska policija je kot dokaz zasegla kondome, lubrikante in spolne igračke.