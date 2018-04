Rušenje silosa. FOTO: Youtube

Na Danskem se je zgodila huda napaka, ki bi se lahko končala zelo tragično. V mestu Vordingborg je ekipa za rušenje pripravila vse potrebno za zrušitev silosa.Razstrelivo so namestili na levo stran, a to je bila napaka. Silos se je zrušil na desno in poškodoval bližnjo knjižnico ter kulturni center.K sreči nihče ni bil poškodovan, je pa šef podjetja za rušenje prevzel odgovornost in razkril, da so se na rušenje pripravljali kar pol leta.