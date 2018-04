Maturantski ples je dogodek, ki zahteva celosten pristop. Od obleke, pričeske do tudi tega, kakšen prihod izbrati, da bodo to vsi opazili.



Dijak hrvaške srednje šole za oblikovanje v Splitu Berto Pletikosić je izbral res drugačno prevozno sredstvo, poročajo hrvaški mediji. Na ples je namreč kar prijahal, in to na kobili Double Trouble iz Sinja.