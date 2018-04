VIDEO: Hotel je pomagati babici čez cesto. Verjetno bi bilo bolje, če ne bi ...

Včasih nekaj storimo z najboljšim namenom, pa se to slabo konča.Neki moški je ustavil v avto v križišču in želel pomagati starejši ženici, ki je prečkala cesto. Prijel jo je za roko in jo želel varno popeljati čez, takrat pa je opazil, da je pozabil zategniti ročno zavoro. Terenec se je počasi premikal proti njima, moški pa je moral izbirati med avtom in ženico. Izpustil jo je iz rok in se naslonil na avto, da ju ne bi povozil. Pri tem pa je ženica žal padla in se očitno precej močno udarila. Mimoidoči so prihiteli na pomoč, kako se je končalo, pa ni znano.