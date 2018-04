V vesolju prvi satelit smetar

Satelit tehta približno 100 kilogramov. FOTO: Max Alexander

Tako je videti okolica našega planeta.

LONDON – Evropski znanstveniki naj bi končno razvili način, kako počistiti nesnago, ki kroži okoli našega planeta. Naprava, imenovana RemoveDEBRIS, je poletela na krovu rakete Falcon 9 podjetja SpaceX. Satelit je sposoben zgrabiti razbitine, ki krožijo okoli Zemlje, na več načinov: od uporabe harpune do velikanske mreže.Trenutno okoli našega planeta kroži več kot pol milijona potencialno škodljivih koščkov smeti. Manjši delci so velikosti frnikule, drugi pa veliki deli raket in tudi kakšna pozabljena astronavtova rokavica bi se našla. Več kot 20.000 kosov je večjih od žoge za rokomet in pomenijo resno grožnjo delujočim satelitom in raketam na poti v vesolje.Novi satelit tehta manj kot 100 kilogramov in so ga razvili na angleški univerzi Surrey. Izdelovali so ga od leta 2013, sodelovalo je 10 partnerjev, tudi podjetje Airbus. Napravo so v sredo uspešno dostavili na Mednarodno vesoljsko postajo, od koder bodo izvajali testiranja. Satelit se bo najprej spustil v orbito, nato pa bo sam izločil dva kockasta delca in ju poskušal ujeti.O nevarnosti smeti v orbiti govori dejstvo, da se premikajo s hitrostjo 27.000 kilometrov na uro. Zelo onesnaženi sta dve območji, eno je nizka orbita, v kateri je Mednarodna vesoljska postaja, tam se odvijajo kitajske odprave in tam je Hubblov teleskop. Gneča je tudi na geostacionarni orbiti, ki jo uporabljajo komunikacijski, vremenski in nadzorni sateliti.