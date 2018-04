To je vodovodar, ki trdi, da je Hitler njegov ded

Š Š Š KEITH WALDEGRAVE Želi si najti svojega dedka.

MOSKVA – Vodovodar iz Francije je šel na analizo DNK, da bi dokazal, da je vnuk. Njegova babica naj bi zanosila, potem ko je pri Hitlerju pozirala za eno njegovih slik. Slinobodo primerjali s kosom domnevne lobanje in čeljusti nacističnega vodje, ti sta spravljeni v trezorju nekdanjega KGB v Moskvi. Francoz je trdno prepričan, da je bil njegov pokojni oče Hitlerjev sin, ki je bil spočet veliko pred vzponom Hitlerja na oblast. Danes 62-letni Loret je povedal, da je imela njegova babicaz mladim Nemcem afero, ko se je leta 1916 boril na severu Francije. Loret je od nekdaj trdno prepričan, da je Hitlerjev vnuk, kar naj bi test dokončno potrdil. »No, saj so obstajali določeni dvomi. Če bo test negativen, potem bom pač moral dedka iskati drugje. Če pa bo pozitiven, bodo moje trditve postale resnica.«Nima drugega dokaza kot spomina, kako je oče posedel njega in njegovih šest sorojencev in jim povedal, da je Adolf Hitler njihov dedek. »Postala je smrtna tišina, saj ni nihče vedel, kaj naj reče. Nismo vedeli, kako se naj odzovemo,« se spominja Loret. Britanski vojak naj bi po prihodu v Normandijo leta 1944 v svoj dnevnik zapisal, da je živel v hiši, kjer je bil med prvo svetovno vojno nastanjen Hitler, in tam spoznal žensko, ki naj bi imela z njim otroka. Zdelo se mu je zanimivo, da se je ta otrok boril s francosko vojsko proti Nemcem. Prav tako obstaja Hitlerjeva slika iz leta 1916, na kateri je upodobljena 19-letna Francozinja. Hitler je bil takrat star 28 let, skupaj naj bi se napila in spočela otroka.