Testirala 400 spolnih pripomočkov, potem pa dobila prevelik penis

se profesionalno ukvarja s testiranjem spolnih pripomočkov, skozi leta jih je preizkusila kakšnih 400. Po toliko letih izkušenj je Venus pristala, da bo testirala moško lutko za seks Steven. Z namenom za BBC-jev dokumentarec »Sex Robots and Us« (Spolni roboti in mi).»Nisem mogla verjeti s kakšno škatlo so prišli v moje stanovanje, bila je velika kot krsta in zelo težka. Bila sem presenečena, še posebej ko sem jo odprla in videla, da moram sestaviti dele,« razlaga Venus. Steven je po njenem pričevanju sestavljen ustrezen, le ... »Stevenov penis je bil zame prevelik, ampak na srečo sem ga lahko dobila ven in zamenjala z drugim, manjšim. Ko sem sedla nanj, je bil čuden občutek. Gledal je v strop, meni pa se je zdelo, da seksam z nekom, ki ga ne zanimam preveč. Potem sem vzela nekaj svojih igračk in vzburila samo sebe,« je razložila Venus.