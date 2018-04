Ste že prekopali vaše dvorišče? Pri njih so našli milijone

1. Jedrsko zatočišče

2. Diamantni prstan

3. Deset milijonov dolarjev

4. Ogromna zbirka frnikol

5. Ukradeni cerkveni zvonovi

6. Kosti dinozavra

7. Pokopališče

8. Časopis

9. Gepard

10. Bomba iz 2. svetovne vojne

Si predstavljate, da med vrtičkanjem naletite na šestkilogramske kosti dinozavra? Ali pa ukradene cerkvene zvonove? Da, tudi to je mogoče. Portal Readers's Digest je izpostavil najbolj nenavadne stvari, ki so jih ljudje našli na svojih domovih.Leta 2013 je par iz Kalifornije, ki je kupil hišo, naletel na nadvse nenavadno odkritje. Pod hišo sta zakonca našla jedrsko zatočišče iz leta 1960. Skrivne stopnice vodijo do prostora, kjer sta našla tudi najnujnejše stvari, ki bi jih potrebovali v primeru jedrske vojne – od kave, oblačil pa vse do uspavalnih tablet.Pred trinajstimi leti je Kanadčanka med delom na vrtu v zemlji izgubila diamantni poročni prstan. Deset let kasneje pa je ta dragoceni kos nakita spet ugledal luč sveta. Lastnica ga je našla skupaj s korenjem, ki ga je potegnila iz zemlje. To je namreč raslo naravnost skozi prstan. To pa ni bil edini tak primer. Enako se je leta 2011 zgodilo gospodinji na Švedskem, ki je na korenčku prstan našla po šestnajstih letih.Par iz Sierra Nevade je med sprehodom s psom naletel na čuden zarjavel predmet, ki je kukal iz zemlje. Seveda je pritegnil njuno pozornost, zato sta začela kopati. Naletela sta na neke vrste skrinjo, ki je bila polna zlatih kovancev. Ko sta kopala dalje, sta jih našla še več. Sprva nista mogla verjeti svojim očem. Kmalu sta svojo zlato najdbo prodala, iztržila sta pa kar 10 milijonov dolarjev (dobrih osem milijonov evrov).Na nadvse nenavadno najdbo je naletela gospodinja, ki je med prekopavanjem vrta najprej naletela na stekleno frnikolo. Pospravila jo je v žep. Ko je prišla na drug konec vrta, je v zemlji našla še eno. Ko pa so postavljali ograjo okoli vrta, je sledil nov šok. Pri kopanju so naleteli na vsaj 30 frnikol. »Bile so vsepovsod,« je po poročanju Reader's Digesta dejala presenečena gospodinja.Leta 2013 je moški iz Češke pri kopanju za nove cevi našel ogromne cerkvene zvonove, ki so stari več kot sto let. Izkazalo se je, da so bili prav ti 11 let pred tem ukradeni iz bližnje cerkve. Oblasti predvidevajo, da jih je tat na ta način želel skriti, nato pa se ponje vrniti. Iz neznanega vzroka tega nikdar ni storil.Najdba fosila pri kopanju morda ni večje presenečenje, vendar na več kot šestkilogramsko kost dinozavra človek ne naleti ravno vsak dan. To se je zgodiloiz Ipswicha. Leta 1997 je našel tako kost, jo spravil v lopo, nato pa jo je šele šest let kasneje prodal lokalnemu muzeju. Izkazalo, da je stara 250 milijonov let.Moški iz Louisiane je doživel veliko presenečenje, ko si je omislil bazen za hišo. Med kopanjem luknje je naletel pa pokopališče iz 18. stoletja, v sklopu katerega je bilo 13 krst. Lastnika zemljišča to niti ni pretirano prestrašilo, saj je v New Orleansu ogromno takih primerov. »To je del naše kulture,« je dejal za Daily Mail.Eden od uporabnikov foruma Reddit je z bralci in forumaši delil nadvse zanimivo zgodbo. Kot je zapisal, je njegov oče pred časom med prekopavanjem vrta našel časopis. Kot se je izkazalo, je bil časnik natisnjen natanko deset let pred najdbo.Na vsakem vrtu živijo številne živali, kot so žuželke, ptiči, morda se najde tudi kakšna lisica. Nikakor pa deček iz Cambridgeshira na domačem dvorišču ni pričakoval geparda. Ko ga je zagledal, je stekel v hišo in o videnem povedal mami. Ta mu sprva ni verjela, nato pa je le stopila ven in zagledala to najhitrejšo žival na svetu, kako žveči gumo na kolesu. Na koncu se je izkazalo, da je žival pobegnila iz bližnjega živalskega vrta.Lani so ameriške oblasti nenadoma evakuirale družino iz Kalifornije, saj so odkrile, da je na njihovem dvorišču zakopana večja količina orožja. Našli so več vrst bomb, nekatere med njimi so bile aktivirane. Policisti so družini, ki je svoj dom morala zapustiti za 15 ur, pojasnili, da je na tem mestu nekoč živela ženska, katere sin je bil vojak. Kako je domov spravil tako količino orožja, za zdaj ni znano.