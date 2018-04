Srhljiva napoved babe Vange

»Vse se bo stopilo kot led, le Vladimirjeva slava, slava Rusije bo ostala.« To naj bi bile besede babe Vange, ki je dejala, da Rusija ne bo samo preživela, ampak bo dominirala svetu. Nekateri to povezujejo z aktualnim dogajanjem v svetu.



Že leta 1989 naj bi opozorila, da bo Amerika morala poklekniti, ko jo bodo napadle jeklene ptice, tekla pa da bo tudi kri nedolžnih ljudi.



Baba Vanga iz vasice Petrich v Bolgariji je umrla leta 1996, znana pod imenom »balkanski Notradamus«. Napovedala naj bi kar nekaj dogodkov, ki so se v neki obliki uresničili. Pripisujejo ji napoved krvavega dogodka 11. septembra, ko sta padla dvojčka WTC, brexit in vzpon Islamske države.



Njene napovedi naj bi se uresničile v kar 80 odstotkih, pišejo portali. Kako so prišli do tega odstotka, ni znano.