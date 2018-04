Šokantna trditev: Sem Hitlerjev vnuk

je prepričan, da je bil njegov pokojni očenezakonski sin. Spočet naj bi bil, preden je Hitler popeljal Nemčijo v drugo svetovno vojno. Trdi, da je imela njegova babicaljubezensko zvezo s tedaj mladim nemškim desetnikom, ki se je leta 1916 med prvo svetovno vojno boril na severu Francije.Da bi dokazal svoj prav, je 62-letni Loret pristal na DNK test. Vzorec njegove sline bodo primerjali z ostanki lobanje in čeljusti, ki so jih Stalinovi vojaki vzeli iz bunkerja v Berlinu, v katerem se je ob koncu svetovne morije leta 1945 skrival Hitler, in jih hranijo v trezorju nekdanje KGB v Moskvi, poroča britanski The Sun.»Vedno obstaja določen dvom, a če bo DNK-test negativen, potem je to to. Če bo pozitiven, pa bo potrdil to, o čemer sem prepričan. Kakršen koli bo, bo dober. Če bo negativen, potem moram ugotoviti, kdo je bil moj ded. Edino, kar želim, je ugotoviti resnico,« je za medije povedal Loret.Na fotografiji so Philippe Loret, jegova babica Charlotte Lobjoie in Hitler.Vodovodar je razkril, kako je njegov oče posedel njega ter njegove sorojence in rekel: »Otroci, nekaj vam moram povedati … Vaš ded jeHitler.« »Zavladala je tišina, nihče ni vedel, kaj naj reče. Nismo vedeli, kako naj se odzovejo,« se spominja in dodaja, da je imel njegov oče isto krvno skupino kot nacistični diktator.O tem, da naj bi imel Hitler v Franciji nezakonskega sina, je v svojem dnevniku pisal, eden prvih, ki se je izkrcal v Normandiji. »Obiskal sem hišo, kjer je Hitler živel, ko je bil desetnik v prejšnji vojni. Spoznal sem žensko, ki mu je rodila otroka. Povedala je, da se ta otrok, njen sin, bori v francoski vojski proti Nemcem.«