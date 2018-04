Sodišče odločilo: opica nima avtorskih pravic

Bizarno sojenje zaradi selfieja, ki ga je naredila opica Naruto s fotoaparatom fotografa Davida Slaterja, je le končano. Ameriško prizivno sodišče je sprejelo sodbo, po kateri opice pač ne morejo biti imetniki avtorskih pravic, kot se niti organizacija za zaščito pravic živali, v tem primeru PETA, ne more razglasiti za pravnega zastopnika živali v tovrstnih sporih.



Neverjetni pravni spor se je začel nedolžno, leta 2011, ko je Naruto vzel Slaterjev fotoaparat. Fotograf je bil tistikrat na potovanju po Indoneziji in je prijateljsko razpoloženi opici dovolil, da se je igrala s fotoaparatom. Opici je bil všeč lasten odsev v leči aparata, ko je stisnila gumb, je nastal prvi opičji selfie, fotografija pa je nemudoma postala svetovna uspešnica.



Leta 2015 je PETA proti Slaterju vložila tožbo, češ da ima avtorske pravice do posnetka opica in da bi moral biti izkupiček namenjen skrbi za opice. Prizivno sodišče je primer prevzelo julija lani, ugotavljali so, ali lahko PETA zastopa opico v pravnem postopku. In na koncu sklenili, da ne more zastopati interesov opice, saj zakoni ne predvidevajo pravnega zastopanja živali v tovrstnih primerih.