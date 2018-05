So pred Luno opazili nezemljane ali ptiče?

Mislim, da to niso ne baloni, ne sateliti, ne meteoriti, ampak ptiči, ki so leteli nekje med kamero in Luno.

Ljubiteljski astronom je s teleskopom preučeval nočno nebo, ko je pred Luno opazil tri črne pike, ki so se premikale v formaciji, prepričan pa je, da je šlo za neznana leteča plovila oziroma plovila, ki so jih upravljali nezemljani. Posnetek je poslal strokovnjakom, ti pa si niso enotni, kaj naj bi pike bile.Nekateri menijo, da so zgolj sence naših satelitov, ki so se po naključju srečali in kratek čas potovali skupaj, drugi so prepričani, da gre za sence balonov, tretji, da so preprosto meteoriti. »Snemal sem Luno, ko sem ujel nekaj nenavadnega – tri predmete ali sence, ki so letele mimo. Dva letita blizu drug drugemu, tretji nekoliko stran. Tako se vsaj zdi,« je ob videu, ki ga je objavil tudi na spletu, zapisal Američan, ki ga je posnel. Ogledalo si ga je že več kot 6000 ljudi, mnogi z njim delijo mnenje, da gre za neznane leteče predmete, posnetek pa kljub temu ni prepričal strokovnjaka za NLP: »Mislim, da to niso ne baloni, ne sateliti, ne meteoriti, ampak preprosto ptiči, ki so leteli nekje med kamero in Luno. Letijo v formaciji, kar je značilno za ptiče, in če dobro pogledate, boste videli malenkostno utripanje, kar je najverjetneje zamahovanje s krili.« Watson je še pojasnil, da je fokus kamere na Luni, ta je izostrena, vsi drugi predmeti, ki bi leteli mimo objektiva, blizu ali daleč, pa bi bili zato izven fokusa. »Tudi če bi nekje pred kamero letela žuželka, bi bila videti, kot da je pravzaprav nekaj, kar je veliko bliže Luni kot objektivu,« dodaja Watson.