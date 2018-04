Seksal s stevardeso na letalu, druga je stražila

Ste poskusili seksati na letalu? Če niste med tistimi, ki so, naj vam povemo, da ni tako malo ljudi, ki to so počeli. Raziskava na portalu Saucy Dates je razkrila, da seks v zraku ni taka redkost, kot bi mislili. Kar 87 odstotkov od skupaj 11.179 anketiranih je priznalo, da so izkusili seks nad oblaki.



Skoraj tretjina teh potnikov pa je seksala z neznano osebo. Kako je doživeti seks na boeingu 747, so razkrili za Metro.



»Delala sem se, da spim, in tako svojemu fantu omogočila oralni seks. Zraven naju je sedela potnica, a mislim, da ni opazila. Leteli smo na Tajsko,« je povedala Helena (28).



»Zgodilo se je povsem spontano in nenačrtovano. Z eno izmed stevardes sva se spogledovala, odkar sem vstopil v letalo. Medtem ko je večina potnikov spala, me je odvlekla v kuhinjo, kjer sva seksala, druga stevardesa pa je stražila,« je razkril Howard (35).



Soren (36) pa je izdal: »Pred nekaj leti sva bila z nekdanjim dekletom na dolgem letu iz Londona. Letalo je bilo prazno, kar sva izkoristila za oralni seks.«