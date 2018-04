Sedemletnik obtičal v spomeniku

Rešili so ga in pomirili.

Hlače pusolovščine niso preživele.

Prijeten sprehod angleške družine se je spremenil v pravo dogodivščino, potem ko se je sedemletnik zataknil v kamnitem spomeniku. Malček se je v torek sprehajal z mamo in dvema sestrama po okolici slovitega dvorca Wightwick Manor v Birminghamu, ko so prišli do kamnite skulpture.je imel navado, da je skočil v luknjo na sredini kamna, kar je počel že od svojega drugega leta, a tokrat se ni izšlo po pričakovanjih. Zataknil se je v luknji.Sprva ga je poskušala rešiti mamica, bilo je veliko smeha, kmalu pa je postalo očitno, da ne bo šlo tako zlahka. Ob 15.30 so na prizorišče prišli lokalni gasilci, vendar tudi njim ni uspelo osvoboditi otroka. Gasilecje pojasnil, da je bilo reševanje tako zapleteno, da so morali za pomoč prositi specialno enoto. Na koncu so morali spomenik prežagati s posebno krožno žago, da so lahko Maxa osvobodili in ga predali medicinski ekipi, ki je prav tako prišla na kraj nesreče.Malčka so odpeljali v zdravstveni dom, kjer se je izkazalo, da ima le manjše odrgnine na nogah. »Radi bi se zahvalili gasilcem, ki so Maxa rešili iz pasti, pa tudi medicinski ekipi, ki mu je pomagala,« je bil hvaležen njegov očka. »Reševalce smo poklicali, potem ko ga nismo mogli rešiti. Gasilci so ga približno uro ali dve poskušali osvoboditi, a ni šlo. Nato so prišli s posebnim orodjem, s katerim so razrezali spomenik, zelo me je skrbelo. Max je že izgubljal občutek v prstih, imel je napade tesnobe in ga je grabila panika. A so ga pomirili in osvobodili.« Deček jo je po treh urah odnesel le malce pretresen in tudi nekoliko ponosen, saj je lahko nosil čisto pravo gasilsko čelado.