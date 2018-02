Sloviti psiholog Sigmund Freund je rekel, da so sanje kraljevska pot do podzavesti, Američan Victor Amole pa lahko reče, da so sanje pot do bogastva. Na lotu v ameriški zvezni državi Virginija je s številkami 3, 10, 17, 26 in 32 dobil 400.000 dolarjev (približno 320.000 evrov). Za to zmagovito kombinacijo se je odločil potem, ko je o teh številkah sanjal. »Še nikoli nisem imel podobnih sanj,« je razkril srečnež, ki je napovedal, da bo denar investiral.