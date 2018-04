Sadamove zadnjice ne da

Stal sem tam, sredi vojne vihre, s kosom Sadamove riti v rokah.

Nigel Ely hoče kos iraške zgodovine obdržati.

Londončan, nekdanji vojak, ki se je med drugim boril v Iraku, se na vse pretege trudi, da bi mu dovolili obdržati levo ritnico. Oziroma njegovega kipa. Ely je kos brona izmaknil leta 2003, ko so v iraški prestolnici podrli kip nekdanjega voditelja. Pri sebi je imel orodje, in ko je kip padel, je tolkel in tolkel, dokler se kos kovine ni odlomil. Po naključju mu je v roki ostal prav del Huseinove zadnjice. Uspešno ga je pretihotapil v Veliko Britanijo, češ da gre za dele vojaškega oklepnega vozila, napako pa je zagrešil devet let pozneje, ko je kos kipa poskušal prodati na dražbi, da bi zbral denar za humanitarno organizacijo, ki skrbi za dobrobit ranjenih vojakov. Presenečenega vojnega veterana so aretirali, češ da je kršil iraško prepoved iznosa kulturne dediščine.»Vse skupaj je bilo precej nenavadno. Stal sem tam, sredi vojne vihre, s kosom Sadamove riti v rokah,« se dogodka spominja Ely, ki je artefakt spravil v domačo uto. Tam je pozabljen ležal več let, dokler ga ni veteran odnesel na dražbo. Dosegel je že vrtoglavo ceno 26.000 evrov, ko so policisti dražbo ustavili, Nigel pa je kos brona odnesel domov. Kmalu so na njegova vrata potrkali policisti, potem ko so od sodišča pridobili odredbo za hišno preiskavo, a iskanega kosa iraške zgodovine niso našli. Ko je Nigel izvedel, da ga ne bi smel imeti, ga je namreč skril na bližnjem polju. Kljub temu so proti njemu stekli sodni postopki, saj se Irak ni nehal boriti, da bi kos kipa našel pot v domovino, na drugi strani pa ga Ely za nobeno ceni ni hotel vrniti. Za postopke oziroma svoje zagovornike je doslej odštel že skoraj 100.000 evrov, tako zelo si je želel obdržati svoj zaklad. Zdaj, po več kot petih letih, pa le kaže, da se sodišča z zadevo ne mislijo več ukvarjati, in Nigel, ki je o svojem boju napisal celo knjigo z naslovom Prinesite mi Sadamovo rit, bo, kot kaže, svoj ljubi »spominek« le lahko obdržal.