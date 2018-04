Razposajeno mlado žirafo lovili več ur

AP Žival je bistveno bolj spretna kot bi ji pripisali. FOTO: AP

V ameriški Indiani je bilo v ponedeljek še kako razburljivo. V lokalnem živalskem vrtu je uspelo pobegniti mladi žirafi Thabisi, ki je lep čas nagajala svojim skrbnikom in osebju. Skoraj pol leta stara žival je bila del razstave Afriško potovanje v živalskem vrtu Fort Wayne, ki je posvečen predvsem najmanjšim obiskovalcem. Predstavnica ustanoveje novinarjem pojasnila, da žival ni nikoli zapustila območja živalskega vrta, kljub temu so potrebovali več ur, preden so jo spravili nazaj v njeno ogrado.Osebje je spretno in hitro žival ujelo v past, saj so jo usmerili proti ograjenemu parkirišču, ki ga uporablja le osebje.V tistem trenutku se je Thabisa odločila, da se bo sama vrnila v svojo ogrado, očitno je bilo nekaj ur svobode za začetek dovolj. »Večina vas ve, da se je danes žirafa Thabisa odločila za pustolovščino. Vsem se zahvaljujemo za skrb. Potem ko je ugotovila, da v ograjenem parkirišču ni preveč zabavno, se je odločila, da se sama vrne v ogrado,« so v izjavi za javnost zapisali v živalskem vrtu. »V živalskem vrtu Fort Wayne imamo žirafe že več kot štirideset let, vendar se nam še ni prigodilo nič podobnega,« je nadaljevala Bonnie. »Seveda bomo podrobno pregledali našo ogrado za žirafe. Še posebno bomo pozorni na to, da bodo naše živali in osebje varni.« Nesreča se je zgodila le dva dneva zatem, ko so živalski vrt odprli za to sezono.