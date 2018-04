Računalnik kandidira za župana

Računalnik naj bi uravnotežil politiko in bil bolj pošten.

TOKIO – Vsakemu izmed nas so že prišla na ušesa opozorila, da bo umetna inteligenca v prihodnosti odvzela številne poklice ljudem. Očitno je ta prihodnost že tukaj, saj umetna inteligenca kandidira za župana tokijskega okrožja Tamo. No, uradno računalnik ne more kandidirati, a bo v njegovem imenu delal človeški kandidat. Če bo izvoljen, bo uradnike zamenjal z umetno inteligenco in tako naredil lokalno oblast bistveno učinkovitejšo. »To bo prvič, da bo umetna inteligenca sodelovala na uradnih volitvah,« je navdušen Macuda. »Umetna inteligenca bo Tamo močno spremenila. Ustvarili bomo učinkovito in uravnoteženo politiko prihodnosti.«Macuda je že leta 2014 kandidiral za župana, a bil poražen. Zdaj je 44-letnik prepričan, da mu bo uspelo. Po okrožju je izobesil plakate, na katerih je upodobljen android in so zapisane predvolilne obljube. Številni volivci so prepričani, da gre zgolj za norčevanje, medtem ko drugi menijo, da je vsaka alternativa nesposobnim in skorumpiranim politikom več kot dobrodošla. Javnomnenjske raziskave umetni inteligenci ne dajejo veliko možnosti za zmago.