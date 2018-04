Poročila se je sama s seboj

Čeprav se je obred marsikomu zdel vsaj nenavaden, 28-letnica trdi, da ji je zelo pomagal.

Osemindvajsetletna, ki se je v življenju spopadala z raznimi demoni, zaradi česar je imela težave s samopodobo, je to, tako pravi, popravila s tem, da se je poročila sama s sabo. Obred je potekal na eni najbolj znanih avstralskih plaž Golden Coast, Mickie pa so se pridružile tri prijateljice, ki so prevzele vloge prič. Kako je bila videti poroka? Pred Mickie je ena od prič držala ogledalo, ki je seveda imelo obliko srca, in mladenka je tako lahko sama sebi izpovedala ljubezen ter si obljubila, da se bo imela rada tudi v prihodnje, se spoštovala v dobrem in slabem. Do smrti.Čeprav se je obred marsikomu zdel vsaj nenavaden, 28-letnica trdi, da ji je zelo pomagal. »V preteklosti sem se borila z odvečnimi kilogrami, zaradi tega sem bila zelo nesamozavestna, potem je prišel še alkoholizem in res nisem imela dobrega mnenja o sebi. Nato sem nekega dne prebrala izpoved ženske, ki se je poročila sama s seboj, in zamisel se mi je zdela odlična,« je dejala Mickie, ki pravi, da se ima od poroke vsak dan raje. Na obredu si je nataknila 80 evrov vreden prstan, ki ga s ponosom nosi, in tistim, ki jih zanima, rade volje pojasni, kaj simbolizira. »Če bi mi pred enim letom nekdo povedal, da se je poročil sam s seboj, bi ga imela za največjega narcisa na svetu. A pri tem sploh ne gre za narcizem, ki je v glavnem skrb za to, kaj si o tebi mislijo drugi. Poroka s sabo pa je vse kaj drugega. Gre za sprejemanje sebe, ljubezen do sebe ne glede na to, kaj si o tebi mislijo drugi,« pravi Avstralka, ki ta obred svetuje vsem, ki imajo težave s tem, kako imeti radi sebe.