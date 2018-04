On je star 19, ona 72, seks pa izjemen

Gary in Almeda Hardwick sta zaljubljena. To ne bi bilo nič nenavadnega, če ne bi bil on star 19 let, ona pa 72.



Zaljubljenca sta se spoznala poleti 2016 na zmenku. Najbolj so ga navdušili njene modre oči, osebnost in nasmeh. Kemija naj bi bila neverjetna. Prvi seks je padel na poročno noč. Gary je navdušen in je ženo označil za odlično ljubimko.



Gary je imel pred Almedo razmerje z drugo žensko, a ne mlajšo. Njena predhodnica je bila še pet let starejša.



Almeda je njuno razliko v letih – 53 let – komentirala: »Ko imaš nekoga rad, so leta samo številka.«



Naj še dodamo, da ima Almeda vnuke, ki so stari kot njen življenjski sopotnik. Podpirajo ju, dokler je babica srečna. A podpore celotne družine nima. Njen sin od dneva, ko je z Garyjem, z njo namreč ni spregovoril niti besedice.