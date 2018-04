Ob stiku z indijskim dečkom žarnice zasvetijo

Njegov oče je elektrikar.

Pomanjkanje kakovostnih fotogfafij je voda na mlin dvomljivcev.

V indijski Kerali živi devetletni, ki zgolj z dotikom prižge LED-žarnice. Svetilo se le dotakne katerega koli dela dečkovega telesa in že zažari. Deček je nenavadno sposobnost odkril šele nedavno, ko se je vračal domov iz trgovine, kamor ga je poslal oče po nove žarnice. Oče, ki je elektrikar, se spominja, da je sinu podal žarnico in je zažarela, ko se je dotaknila njegove roke. Nato se je z žarnico dotaknil še drugih delov njegovega telesa in vsakič se je zgodilo enako.Abujeva teta je bila tako navdušena, da je prižiganje žarnic posnela s svojim telefonom in vse skupaj objavila na družabnih omrežjih. Kmalu si je posnetek ogledalo na stotine ljudi in na vrata so začeli trkati novinarji, da bi se na lastne oči prepričali, ali ne gre za prevaro. Abu pa ne mara pozornosti in se od takrat izogiba fotoaparatom, zato ne obstajajo kakovostni posnetki njegove sposobnosti. Prav zaradi tega ne manjka dvomljivcev, ki so prepričani, da je oče na dečka skrivaj napeljal žico s šibkim tokom, drugi pravijo, da gre za prirejene žarnice.»Ljudje, ki se močno potijo, imajo v telesu veliko soli,« je pojasnil strokovnjak. Sol poveča prevodnost kože. »Če povežemo oba stika na zasilni žarnici, bo ta zažarela. Abujevo telo prenaša elektriko kot žica.« Zanimivo bi bilo videti, kaj bi se zgodilo, če bi se Abu pred poskusom oprhal.