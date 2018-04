Nostradamus napovedal 3. svetovno vojno, scenarij vse bolj verjeten

Eden od najbolj znanih in najpogosteje razlaganih prerokov, Nostradamus, je zapisal, da se bo 3. svetovna vojna začela na Bližnjem vzhodu. V luči najnovejših dogodkov se njegove prerokbe zdijo logične in uresničljive, kot že dolgo ne. Nenazadnje, ameriški predsednik Donald Trump je zagrozil z vojaškim udarom na Sirijo, ki bi se lahko zgodil v naslednjih 72 urah, zaradi nedavnega napada s kemičnim orožjem na civiliste. Ob tem je opozoril, da bo Rusija ali katerakoli druga država, za katero se bo ugotovilo, da je odgovorna za ta napad, plačala ceno.



»Vojna se bo začela med dvema velikima svetovnima silama in bo trajala 27 let. Terorizem in naravne nesreče bodo uničili naš planet, dokler se velikanski planet ne približa Zemlji.« To njegovo grozljivo napoved razlagajo kot vizijo izbruha vojne med Rusijo in ZDA ter njihovimi zavezniki. Nekatere interpretacije skrivnostnih Nostradamusovih zagonetk kažejo, da bo ta vojna izbruhnila na območju Francije po terorističnih napadih ter invaziji arabskih in muslimanskih skrajnežev v Evropo. Napovedal vzpon Hitlerja, teroristične napade v New Yorku, ... Spomnimo, Nostradamusova knjiga Prerokbe je natisnjena v milijonih primerkovin je danes najbolj znana knjiga, vsaj kar se tiče napovedovanja usode človeštva. Francoski prerok je napovedal številne svetovne dogodke, kot naprimer veliki požar v Londonu, vzpon Napoleona in Adolfa Hitlerja, kot tudi napade 11. septembra 2001 v New Yorku.