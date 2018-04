Nosečnica na ultrazvoku ni videla le otroka

Umrl je mali borec Alfie (2)

»Strti smo,« sta kratko povedala oče in mati dveletnega Alfieja Evansa, dečka, ki je na noge dvignil Veliko Britanijo. Malček je umrl v petek zvečer, potem ko so ga v ponedeljek odklopili od aparatov, ki so mu dovajali kisik, hrano in tekočino. Čeprav so zdravniki trdili, da bo le nekaj minut pozneje umrl, se to ni zgodilo in je malček živel še pet dni, oče Tom in mati Kate pa sta