Njen fant je starejši od očeta: »Dobro ve, kaj dela v postelji«

»Ljudje mislijo, da je on moj oče! No, za to mi je malo mar, saj gre za mojo zvezo. Srečna sem,« pravi 19-letna Britanka Avalon. V zvezi je z 44-letnim Dougom Traserom.



Šele 17-let je bila stara, ko je pustila takratnega fanta, ker se je zaljubila v moškega, starejšega od njenega očeta, piše Index.



Spoznala sta se preko svetovnega spleta, Doug je bil vedno iskren o svoji starosti, povedal ji je tudi, da ima otroke in da živi v San Franciscu. »Na prvi pogled sem vedela, da ga ljubim,« je dejala in povedala, da sta takrat tudi prvič seksala. Takrat je imela 17 let, zakon sicer kriminalizira seks z mlajšimi od 16 let.



»Ko sva skupaj, je enkratno. On ve, kaj dela in jaz sem vesela,« še pove o njunem seksualnem življenju. Vidita se vsak mesec, enkrat v Leedsu, drugič v San Franciscu. Ona študira, zato ga je predstavila svojim kolegom. »Z nami je žural in ni bilo čudno, čeprav jih veliko misli, da je moj oče. Srečna sem,« še doda.